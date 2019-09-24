Ажурные яйца – севастополец создает узоры на скорлупе

24 сентября 2019     13
Ажурные яйца - севастополец создает узоры на скорлупе

Мастер резьбы по яичной скорлупе готовит экспонаты для выставок в Севастополе и Крыму. Работы Александра Рыжевского уже несколько раз выставлялись в Москве и Минске. Они есть и в частных коллекциях в Испании и Англии. Насколько сложно вырезать кружевные узоры на материале толщиной всего полмиллиметра?

Его работа выеденного яйца стоит – в прямом смысле этого слова. Александр Рыжевский уже 11 лет занимается резьбой по скорлупе. Его главный инструмент – стоматологическая бор-машина.

«Всегда идёт борьба с собственным “я”, чтобы посмотреть, насколько данное яйцо допустит тебя в своей ажурности, и как правило – всё разрушается в самом конце работы. И когда всё это рассыпается, в руке остаётся только труха. Она превращается прямо в пыль. И смотришь, и думаешь: надо было чуть раньше остановиться!», – рассказывает мастер.

Сначала в мусорную корзину отправлялись до 80 процентов поделок мастера, теперь всего 20. Узор на перепелином яйце Александр может сделать всего за 20 минут, со страусиным работает долго и кропотливо – по несколько месяцев, ведь толщина скорлупы достигает 6 миллиметров. Стачивая слой за слоем, которые отличаются цветом, можно добиться эффекта появления светотени. Александр подчёркивает, что красок при создании рисунков он не использует.

Когда узор вырезан, остаётся последний штрих – подсветить поделку изнутри. Так особенно ярко видно, насколько эта работа тонкая и ажурная. Друзья мастера сравнивают его увлечение с плетением кружев.

Техника резьбы по скорлупе была известна ещё в 14-м веке. В Китае яйцо считалось символом плодородия. Спустя почти 700 лет такие поделки продолжают дарить людям на дни рождения и свадьбы. У Александра есть заказчики из Англии, Испании, Литвы. Однажды его клиентом стала певица Надежда Бабкина, в другой раз мастера попросили переслать поделку почтой России во Владивосток. Работу бережно упаковали, и она долетела в целости и сохранности. А самому Александру его хрупкое хобби когда-то помогло укрепить семью. Он не мог придумать, что подарить жене на 14-е февраля, и случайно наткнулся на статью о резьбе на скорлупе. Тогда он профессионально занимался моделированием из дерева, и решил быстро переквалифицироваться.

«Проснулась утром, а у меня лежит подарок такой. Слов просто нет, и когда Александр объяснил, что он это сам сделал, это было поразительно просто!» – вспоминает супруга Светлана.

«Здесь соединились возможности нашего холодильника и возможности, которые были в хозпостройке – наличие инструмента, который остался после судомоделирования», – добавляет Александр.

Эту первую работу Светлана хранит уже 11 лет. Для семьи она стала талисманом, который напоминает: самые хрупкие материи, такие как любовь, выдержат всё – при бережном к ним отношении.

Анна Шустер, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь

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