Академия хореографии начнет проводить тренировки ещё до открытия

Первый отбор в будущую академию хореографии в Севастополе состоялся. На него пришли более 200 детей в возрасте от 6 до 8 лет. Смотр проводили звёзды балета – Сергей Полунин и Иван Кузнецов.

На строительство хореографического училища отводят ближайшие три года. По задумке его руководителя, а в прошлом премьера Королевского балета в Лондоне, Сергея Полунина – обучать севастопольских детей начнут ещё до строительства академии.

«Пока будет строиться хореографическое училище, занятия будут проходить на базе студии танца Дениса Елизарова на базе спорткомплекса «Муссон», – говорит Александр Елизаров, директор Севастопольского академического театра танца имени В. А. Елизарова.

Завершившийся отбор – предварительный, а основной будет в сентябре. Тех, кто пройдет отбор по физическим данным, обещают пригласить осенью на индивидуальный экзамен. А пока девочек просят продемонстрировать растяжку, выворотность стоп, чувство такта. Танец полька как лакмусовая бумажка для выявления балетного слуха.

Учебная программа подготовительного отделения училища ещё на стадии утверждения, как и число групп. Известно только, что занятия планируются три раза в неделю по три часа. В списке предметов, кроме классического танца, актёрское мастерство, слушание музыки, ритмика. Стоить обучение будет около 5 тысяч рублей в месяц, но будут и бюджетные места. 20 – профинансируют власти, и 10 мест Сергей Полунин собирается оплачивать из своего фонда.

Анна Шустер, Наталья Бабкевич

Источник: Вести Севастополя