Аквазорб и вейкбординг: в Севастополь привезли экстремальный спорт

25 августа 2019     22
Аквазорб и вейкбординг: в Севастополь привезли экстремальный спорт

Самое яркое событие недели для любителей экстремального туризма – фестиваль у горы Гасфорта. Он начался в субботу и продолжается сегодня. На “Икс-фест” есть на что посмотреть – водное шоу, трюки на мотоциклах и машинах. Причем каждому зрителю предоставляется возможность самому попробовать, что такое экстремальные виды спорта.

Взобраться на 60 метров и сделать шаг вниз. На фестиваль экстремальных видов спорта пришли за яркими эмоциями.

“Мою тушку тяжело было на 60 метров поднять – 107 килограммов. А так всё без проблем. Ну не страшно, нет таких людей, которым не страшно. Ну ради этого и лезут. Пути обратно нет.” – рассказывает участник фестиваля Артём Стасюк.

Но есть выбор. Он огромный. Экстремально спуститься вниз можно не только прыгнув с веревкой, но и по стальному канату с помощью специального блочного устройства. Такое воздушное развлечение как зиплайн, здесь тоже предусмотрено. Всего на X-fest 16 интерактивных площадок на любой экстремальный вкус. А испытать себя может каждый.

Вейкбординг – еще один вид экстремального спорта. Это смесь водных лыж, сноуборда, скейтборда и сёрфинга. Но здесь требуется физическая подготовка. В водном аттракционе под названием аквазорб – нет. Пройтись по озеру в необычной сфере могут все – и взрослые, и дети. Море эмоций и у тех, кто решил пройти полосу препятствий, состоящую из 9 разных испытаний. Так называемый путь героя оказался тернистым. Не простой он и у велосипедистов из Краснодара. Но у спортсменов свои препятствия.

“Мы здесь показываем мастер-класс и можем показать всем, научить, как это делается”, – говорит Сергей Попов, участник фестиваля.

Для этого потребуется не один день. Как и для того, чтобы обойти все площадки фестиваля. Поэтому его программа и рассчитана на два экстремальных дня.

Анастасия Репикова, Антон Кузнецов, Олесь Быков. “Вести-Севастополь”

фото championat.com

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе требуют ужесточить закон о собачьих приютах
В Севастополе требуют ужесточить закон о собачьих приютах

В Севастополе обсуждают закон о ветеринарном благополучии, который был принят 20 августа. На его основе в разработают стандарты оказания помощи …


Гонку X-Fest "Путь героев" выиграли севастопольские спасатели
Гонку X-Fest "Путь героев" выиграли севастопольские спасатели

В интерактивной игре в рамках фестиваля экстремального спорта X-Fest приняли участие 9 команд по 3 человека. Об итогах рассказали в пресс-службе Центра …


«Ливерпуль» выдал рекордную победную серию в АПЛ в истории клуба
«Ливерпуль» выдал рекордную победную серию в АПЛ в истории клуба

«Ливерпуль» довел победную серию в Английской премьер-лиге (АПЛ) до 12 матчей подряд, установив рекорд клуба. Об этом сообщается в Twitter …


Фазель о скандале вокруг Кузнецова: дурацкий поступок
Фазель о скандале вокруг Кузнецова: дурацкий поступок

16:07 Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал инцидент с участием форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова, отстранённого за употребление …


Явка избирателей на выборах президента Абхазии выросла до 39,14%
Явка избирателей на выборах президента Абхазии выросла до 39,14%

Явка избирателей на выборах президента Абхазии по состоянию на 15:00 (совпадает с мск) выросла до 39,14%. Об этом на брифинге …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты