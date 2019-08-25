Аквазорб и вейкбординг: в Севастополь привезли экстремальный спорт

Самое яркое событие недели для любителей экстремального туризма – фестиваль у горы Гасфорта. Он начался в субботу и продолжается сегодня. На “Икс-фест” есть на что посмотреть – водное шоу, трюки на мотоциклах и машинах. Причем каждому зрителю предоставляется возможность самому попробовать, что такое экстремальные виды спорта.

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Взобраться на 60 метров и сделать шаг вниз. На фестиваль экстремальных видов спорта пришли за яркими эмоциями.

“Мою тушку тяжело было на 60 метров поднять – 107 килограммов. А так всё без проблем. Ну не страшно, нет таких людей, которым не страшно. Ну ради этого и лезут. Пути обратно нет.” – рассказывает участник фестиваля Артём Стасюк.

Но есть выбор. Он огромный. Экстремально спуститься вниз можно не только прыгнув с веревкой, но и по стальному канату с помощью специального блочного устройства. Такое воздушное развлечение как зиплайн, здесь тоже предусмотрено. Всего на X-fest 16 интерактивных площадок на любой экстремальный вкус. А испытать себя может каждый.

Вейкбординг – еще один вид экстремального спорта. Это смесь водных лыж, сноуборда, скейтборда и сёрфинга. Но здесь требуется физическая подготовка. В водном аттракционе под названием аквазорб – нет. Пройтись по озеру в необычной сфере могут все – и взрослые, и дети. Море эмоций и у тех, кто решил пройти полосу препятствий, состоящую из 9 разных испытаний. Так называемый путь героя оказался тернистым. Не простой он и у велосипедистов из Краснодара. Но у спортсменов свои препятствия.

“Мы здесь показываем мастер-класс и можем показать всем, научить, как это делается”, – говорит Сергей Попов, участник фестиваля.

Для этого потребуется не один день. Как и для того, чтобы обойти все площадки фестиваля. Поэтому его программа и рассчитана на два экстремальных дня.

Анастасия Репикова, Антон Кузнецов, Олесь Быков. “Вести-Севастополь”

фото championat.com

Источник: Вести.Севастополь