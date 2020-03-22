Аксенов готов поддержать деньгами крымских туристов в Египте

Если ситуация с деньгами критическая, то правительство Крыма финансово поддержит крымчан, которые оказались выселенными из отеля в Египте.

Сегодня утром на заседании оперативного штаба республики Крым по противодействию коронавирусу, была озвучена информация, что в Египте шестеро взрослых и четыре ребенка из Крыма оказались фактически на улице. Они прилетели в Египет 16 марта, благополучно заселились в отель, их там заверили, что объекты турразмещения закрываться на карантин не будут. Но 21 марта руководство отеля выселило их с полицией под предлогом того, что отель нужно дезинфицировать, сообщил сегодня вице-премьер республики Игорь Михайличенко.

Также он рассказал, что крымчане вынуждены были арендовать жилье в частном секторе, потому что цены в других отелях резко поднялись.

“Давайте материально поддержим, если ситуация критическая. Один на один с проблемой людей не оставляйте. Если нужны деньги, найдем вариант, как это сделать”, – сказал Сергей Аксенов.

Сейчас российский МИД занимается подготовкой к эвакуации туристов из Египта, там находятся около тысячи россиян.

Игорь Михайличенко также доложил, что домой из-за рубежа пока не могут вернуться 43 жителя Крыма. Кроме Египта, есть«застрявшие» в Турции, Таиланде, ОАЭ, Доминикане, Абхазии и на Шри-Ланке.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото с сайта tourdom.ru

Источник: Вести.Севастополь