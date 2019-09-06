Аксенов пригласил Зеленского в Крым узнать, хотят ли жители назад на Украину

6 сентября 2019     12
Аксенов пригласил Зеленского в Крым узнать, хотят ли жители назад на Украину

В эфире телеканала “Крым 24” глава Крыма Сергей Аксенов пригласил президента Украины Владимира Зеленского приехать в Крым и спросить у жителей, “хотят ли они назад в Украину”. “Услышите ответ и примите то, что вам люди говорят”, – цитирует главу региона ТАСС.

Также Аксенов заявил, что Зеленский не оправдал его ожиданий: пока возникает ощущение, что президент Украины до сих пор находится в образе персонажа телесериала “Слуга народа” Василия Голобородько.

“На мой взгляд он живет, как персонаж кино Голобородько. В том же образе находится и, по-моему, он еще не понял, куда он попал. Я думал, что человек, придя не из политики, а являясь представителем шоу-бизнеса, будет вникать и мыслить по-другому”, – заявил глава Крыма.

 Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта dnr-pravda.ru

Источник: Вести.Севастополь

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