Аксенов просит отельеров не принимать иностранцев в апреле

Чтобы не поставить под угрозу весь курортный сезон в Крыму, глава республики Сергей Аксенов просит всех владельцев отелей не гнаться за прибылью и не принимать большие группы туристов в апреле.

Многие туркомпании и сервисы по бронированию жилья уже начали рекламировать Крым как место, где можно переждать пандемию. Но Сергей Аксенов против того, чтобы люди, особенно иностранцы сейчас массово ехали в Крым.

“Отельеры, переждав в апреле, получат перспективу курортного сезона”, – считает глава Крыма. А те, у кого в гостинице могут появиться коронавирусные больные, потом пропустят весь сезон.

Глава межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская рассказала, что в Крыму есть санатории, которые работают только с иностранцами, и они-то как раз ждут новых отдыхающих. Она привела в пример санаторий “Белоруссия” на Южном берегу Крыма, куда приезжают организованные группы туристов. Сергей Аксенов считает, что смену в апреле лучше пропустить и проработать этот вопрос с туроператорами, чтобы они в апреле не продавали туры в Крым.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото с сайта ariadna-crimea.ru

Источник: Вести.Севастополь