Аксенов просит отельеров не принимать иностранцев в апреле

26 марта 2020     11
Аксенов просит отельеров не принимать иностранцев в апреле

Чтобы не поставить под угрозу весь курортный сезон в Крыму, глава республики Сергей Аксенов просит всех владельцев отелей не гнаться за прибылью и не принимать большие группы туристов в апреле. 

Многие туркомпании и сервисы по бронированию жилья уже начали рекламировать Крым как место, где можно переждать пандемию. Но Сергей Аксенов против того, чтобы люди, особенно иностранцы сейчас массово ехали в Крым. 

“Отельеры, переждав в апреле, получат перспективу курортного сезона”, – считает глава Крыма. А те, у кого в гостинице могут появиться коронавирусные больные, потом пропустят весь сезон. 

Глава межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская рассказала, что в Крыму есть санатории, которые работают только с иностранцами, и они-то как раз ждут новых отдыхающих. Она привела в пример санаторий “Белоруссия” на Южном берегу Крыма, куда приезжают организованные группы туристов. Сергей Аксенов считает, что смену в апреле лучше пропустить и проработать этот вопрос с туроператорами, чтобы они в апреле не продавали туры в Крым. 

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото с сайта ariadna-crimea.ru

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Собянин обязал работодателей следить за повышением температуры у сотрудников
Собянин обязал работодателей следить за повышением температуры у сотрудников

Мэр Москвы Сергей Собянин дал указания всем работодателям измерять температуру сотрудникам и отстранять от работы тех, у кого она повышена. …


Три новых памятника установят в Тамбове в 2020 году
Три новых памятника установят в Тамбове в 2020 году

Власти Тамбова планируют установить три новых памятника в 2020 году. Изменения будут внесены в перечень предложений о возведении художественных объектов. …


В Крыму созданы мобильные группы для контроля за людьми на карантине
В Крыму созданы мобильные группы для контроля за людьми на карантине

Сотрудники МВД, работники отделов по ГО и ЧС, соцзащиты и реабилитационных центров вошли в состав мобильных групп.  Они созданы в …


Подводная лодка «Колпино» проводит учения в море
Подводная лодка «Колпино» проводит учения в море

Экипаж дизель-электрической подлодки в Чёрном море отрабатывает учебно-боевые задачи в надводном и подводном положении. Личный состав подводной лодки «Колпино» проводит …


В торговых центрах Крыма закроют все магазины, кроме продуктовых
В торговых центрах Крыма закроют все магазины, кроме продуктовых

Сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу в Крыму было принято решение: в период с 28 марта по 5 …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты