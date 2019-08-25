Аксёнов исключил возвращение фестиваля "КаZантип"

Глава Республики Крым Сергей Аксенов исключил возвращение фестиваля электронной музыки “КаZантип” в том виде, в котором он проводился ранее. Об этом он заявил в эфире радиостанции “Спутник в Крыму“.

«Не в том виде, в котором он был. Какой-то другой фестиваль возможно..Думаю, что и Поповка достойна того, как и другие населенные пункты республики Крым, чтобы в них проводились международные, общероссийские мероприятия», – цитируют Аксенова РИА Новости.

“КаZантип” – один из наиболее масштабных фестивалей своего рода на территории бывшего СССР. Проводился в селе Поповка около Евпатории с середины 1990-х годов. Весной 2016 года фестиваль был закрыт из-за многочисленных нарушений норм противопожарного и антитеррористического законодательства и других федеральных законов.

Фото: creativebeast.net

Источник: Вести.Севастополь