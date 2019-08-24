Аксёнов: Коктебель получит 7 миллиардов на благоустройство

24 августа 2019     14
Аксёнов: Коктебель получит 7 миллиардов на благоустройство

Коктебель получит около 6,5-7 миллиардов рублей на масштабное благоустройство поселка, об этом сообщил глава Республик Крым Сергей Аксенов в эфире радиостанции “Спутник в Крыму”.

«Мы ожидаем, что в течение месяца документы проектные выйдут с экспертизы, получат положительное заключение», – цитируют Аксенова РИА Новости.

В Коктебеле отремонтируют дороги, сети, очистные сооружения, а также сделают несколько новых причалов.

По словам главы республики, поддержка на федеральном уровне уже есть, финансирование будет поступать в полном объеме.

Фото: РИА Новости

Источник: Вести.Севастополь

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