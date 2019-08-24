Аксёнов: Коктебель получит 7 миллиардов на благоустройство

Коктебель получит около 6,5-7 миллиардов рублей на масштабное благоустройство поселка, об этом сообщил глава Республик Крым Сергей Аксенов в эфире радиостанции “Спутник в Крыму”.
«Мы ожидаем, что в течение месяца документы проектные выйдут с экспертизы, получат положительное заключение», – цитируют Аксенова РИА Новости.
В Коктебеле отремонтируют дороги, сети, очистные сооружения, а также сделают несколько новых причалов.
По словам главы республики, поддержка на федеральном уровне уже есть, финансирование будет поступать в полном объеме.
Фото: РИА Новости
Источник: Вести.Севастополь