Аксёнов потребовал судить больных коронавирусом, умолчавших о поездке за границу

Сегодня Госдума будет рассматривать законопроект об ужесточении мер за нарушение карантина. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил правоохранительным органам республики заводить уголовные дела на всех, кто скрыл факт возвращения из-за границы, заболел и стал источником заражения для своих близких.
В первую очередь это касается тех, кто ездил за рубеж по украинским биометрическим паспортам, прилетел на Украину, а границу с Крымом пересек на автомобиле и потом не стал сообщать, в какой стране был, и не ушел на самоизоляцию. Если потом этим людям станет плохо и у них подтвердится наличие коронавируса, то после выздоровления их будет ждать уголовное разбирательство.
Одного такого случая будет достаточно, чтобы другие перестали скрывать маршруты своих зарубежных поездок.
Служба информации «Вести – Севастополь»
“На первом, кто попался, отработайте все приемы рукопашного боя, и остальным будет неповадно”, – попросил главу МВД Сергей Аксенов сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу.
Источник: Вести.Севастополь