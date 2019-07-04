Активисты ОНФ обнаружили в сквере имени Марии Байды «опасные» находки

Капитальный ремонт сквера имени Марии Байды запланирован на следующий год, но в парке есть проблемы, которые решать нужно уже сейчас. Активисты просят власти определить, кто отвечает за игровую площадку, которая становится травмоопасной. Могут ли родители быть спокойными за своих детей?

В парке много предметов, которые могут показаться интересными, например, детям. Такие, как эти электрические шкафы. Один из них отрыт. Мы видим розетку, оголённые провода. Под напряжением ли они? Прибор показывает нули. Эту розетку отключили ещё прежние арендаторы – раньше здесь были аттракционы. Под газонами детского парка проходят и другие кабели, которые в некоторых местах опасно выходят на поверхность и показывают уже 84 вольта.

Игровая площадка тоже не выглядит безопасной. На горках выступают гвозди, не хватает досок. Люди всё равно гуляют здесь. Ровно до того момента, пока такие неудобства благоустройства есть силы терпеть.

«Иногда ребенку хочется в туалет, а по всему парку нет ни одного туалета. Бегаешь за кусты, куда-то к дороге», – рассказывает севастополец Юрий Глебов.

«Туалетный вопрос» задают гости парка и предпринимателям, которые предлагают конные прогулки.

«Запах не только от нас, поймите, – оправдывается предприниматель Николай Лукьянов, – это и от собак, и от кошек. Всех здесь выгуливают, плюс шелковица, плюс лето. А наши животные приучены – выходят на газон, оттуда всё убирается и выбрасывается в мусорный контейнер».

Николай Лукьянов продолжает династию – уже тридцать лет в этом парке его семья катает людей на лошадях и пони. Как-то иначе решить санитарные проблемы, говорит, не могут. Потому что официально не зарегистрированы.

«Мы приходим в городскую администрацию, интересуемся, как это всё сделать. Нам в основном размахивают руками. Либо же предлагают официально всё устроить, официально оформить. Но слишком много просят, мы столько не зарабатываем здесь», – говорит бизнесмен.

Активисты Общероссийского народного фронта просят предпринимателей всё же тщательнее следить за животными, чтобы запах, особенно в жару, не смущал посетителей парка. Представители ОНФ также направили обращение в предприятие “Парки и скверы”, чтобы его сотрудники навели порядок на детской площадке. Но это решилось в частном разговоре. По факту игровая зона – бесхозная, а значит пока город не выберет ответственных лиц, разруха так и останется визитной карточкой одного из центральных скверов.

Ростислав Колмагоров, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь