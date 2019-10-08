Актриса Наталья Медведева приняла участие в уборке побережья Севастополя

Жителей и гостей полуострова призывают не оставлять мусор на побережье. Его в 20 городах и посёлках Крыма два дня убирали волонтёры. В Севастополе на уборку вышла известная комедийная актриса Наталья Медведева.

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На улице дождь, но прогнозы обещают, что он скоро закончится. Несмотря на погодные условия, участники акции продолжают прибывать сюда, в Балаклаву, берут инвентарь и идут убирать прибрежные территории.

Собирают мусор в эти дни во многих городах России. Такие экомарафоны – начало большого проекта.

В ближайшие пять лет в рамках национального проекта «Экология» пройдут десятки акций. Они направлены на оздоровление водных объектов и улучшение качества питьевой воды в населённых пунктах, не оборудованных системами централизованного водоснабжения. Очистка прибрежной территории – это возможность привлечь внимание к проблеме, у которой есть даже запах. Мусор копится здесь годами. Большая его часть – следы туристического отдыха.

Жители Севастополя любят это место, подъезжает сюда на машинах, прогуливаются. Те продукты жизнедеятельности, которые образуются, к сожалению, не забирают с собой, сбрасывают вниз со склона.

Во время дождя мелкий мусор с дороги смывает на склоны. Поэтому уборка идет не только вдоль тропы, но и в лесном массиве. Убирать за собой просит и известная актриса Наталья Медведева. На полуостров она приехала в качестве участника экомарафона. От такого некурортного знакомства впечатления остаются не самые приятные.

«Это очень просто. Ну, как минимум, вы приехали и можно этот пакетик собрать и с собой увезти. Не так уж и много-то мусора. И по дороге явно будет какой-то мусорный бак или что-то в любом случае будет», – считает комедийная актриса Наталья Медведева.

Всего за два дня акции генеральная уборка прошла в 20 населённых пунктах Крыма. Для местной экосистемы этот шаг, скорее, символический.

«Вы знаете, что вода имеет память. Учёные уже это доказали. И всё, что происходит вокруг воды, она сохраняет в своей структуре. И поэтому все наши добрые дела сохранятся в её памяти и донесутся до наших потомков», – говорит руководитель проектного офиса ФГБУ «Центр развития ВХК» Ольга Лопатина.

В завершении марафона – призы и напоминание народной мудрости: чисто не там, где убирают, а там – где не сорят.

Екатерина Копыткова, Александр Соловьев

Источник: Вести.Севастополь