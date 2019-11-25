Актриса Фанни Ардан рассказала, что хочет побывать в Крыму

25 ноября 2019     8
Актриса Фанни Ардан рассказала, что хочет побывать в Крыму

Звезда французского кинематографа поделилась желанием проехать вокруг Чёрного моря и посетить Крымский полуостров.

«В России я часто бывала за Уралом, доезжала до Иркутска, Ханты-Мансийска, Владивостока», – рассказала Фанни Ардан корреспонденту «Известий».

Она отметила, что ездила на Байкал, и озеро произвело на неё огромное впечатление. Кроме того, 70-летняя актриса поделилась желанием увидеть сельскую жизнь России. А также посетить Калининград, Екатеринбурге, проехать вокруг Чёрного моря и побывать в  Крыму.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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