Актриса Фанни Ардан рассказала, что хочет побывать в Крыму

Она отметила, что ездила на Байкал, и озеро произвело на неё огромное впечатление. Кроме того, 70-летняя актриса поделилась желанием увидеть сельскую жизнь России. А также посетить Калининград, Екатеринбурге, проехать вокруг Чёрного моря и побывать в Крыму.

«В России я часто бывала за Уралом, доезжала до Иркутска, Ханты-Мансийска, Владивостока», – рассказала Фанни Ардан корреспонденту «Известий».

Звезда французского кинематографа поделилась желанием проехать вокруг Чёрного моря и посетить Крымский полуостров.

На побережье Крыма выбросило тысячи медуз Жители города Щелкино наблюдают массовую гибель медуз на побережье Азовского моря. Об этом очевидцы сообщают в соцсетях. В опубликованном фото …



В центре Севастополя можно будет бесплатно провериться на ВИЧ-инфекцию 28 ноября на площади Нахимова будет организовано бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Мероприятие проходит в рамках всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». Пройти …



Актриса Фанни Ардан рассказала, что хочет побывать в Крыму Звезда французского кинематографа поделилась желанием проехать вокруг Чёрного моря и посетить Крымский полуостров. «В России я часто бывала за Уралом, …



Вести Севастополь 25.11.2019. Выпуск 20:45 Главные темы выпуска: – На Генерала Петрова запрещают парковку, на Советской завершают ремонт. Какие альтернативы парковочных пространств предлагают в правительстве? …

