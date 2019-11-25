Актриса Фанни Ардан рассказала, что хочет побывать в Крыму

Звезда французского кинематографа поделилась желанием проехать вокруг Чёрного моря и посетить Крымский полуостров.
«В России я часто бывала за Уралом, доезжала до Иркутска, Ханты-Мансийска, Владивостока», – рассказала Фанни Ардан корреспонденту «Известий».
Она отметила, что ездила на Байкал, и озеро произвело на неё огромное впечатление. Кроме того, 70-летняя актриса поделилась желанием увидеть сельскую жизнь России. А также посетить Калининград, Екатеринбурге, проехать вокруг Чёрного моря и побывать в Крыму.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь