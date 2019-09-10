Актёру Александринского театра присвоено звание Заслуженного артиста Крыма

Во вторник, 10 сентября, в Царском фойе Александринского театра прошёл творческий вечер артиста, сообщает ТАСС.

Творческая деятельность Мартона началась в Крымском русском драматическом театре имени М. Горького в 1958 году. За четыре сезона он сыграл более 20 ролей, а в 1962 году был приглашён в труппу Ленинградского академического театра драмы им. А. С. Пушкина.

О присуждении почётного звания было объявлено на вечере, посвящённом 85-летнему юбилею народного артиста России Николая Мартона.

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