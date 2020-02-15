Акция «Дарите книги с любовью» пройдёт в Севастополе

В Севастополе 14 февраля выступит «MoscowBoys» — классический струнный квартет, ставящий устойчивые представления о классике под большой вопрос. Почему обязательно нужно играть музыку, чинно усевшись на стуле? Почему в одной композиции не может встретиться Чайковский с Тимберлейком? Если так, как они, владеть инструментом, хореографией, акробатикой, мастерством пантомимы, актерской игрой, то «невозможное возможно». Что интересного можно будет посмотреть в выходные? Об этом в нашей рубрике “Афиша”.

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15 и 16 февраля 12:00 – библиотека им. Л.Н. Толстого, ул. Ленина, 51 – акция «День дарения книги»

По всей России в 4-й раз проходит акция «Дарите книги с любовью».

15 февраля 11:00 – сказка-мюзикл «Сказочки на лавочке» – СевТЮЗ, пр-т Гагарина, 16

Для самых маленьких, кто уже знает истории о репке, колобке и Маше с медведями, трилогию можно будет посмотреть в одном спектакле.

15 и 16 февраля 18:30 – «Печорин» – СевТЮЗ, пр-т Гагарина, 16

Фантазия режиссёра по мотивам текста классической литературы, может отображать совсем другое время, чем задумал автор, и совсем другие смыслы.

16 февраля 16:00 – 19:00 – концерт «Большая звуковая медитация» – улица Кесаева, 11Б

Трёхчасовая медитация под звуки тибетских и хрустальных поющих чаш, колоколов било, флейт и других инструментов.

Анна Сорокина

Источник: Вести.Севастополь