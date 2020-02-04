Акция «Месяц лёгочного здоровья» пройдет в севастопольском тубдиспансерер

4 февраля 2020     4
Акция «Месяц лёгочного здоровья» пройдет в севастопольском тубдиспансерер

Противотуберкулёзный диспансер приглашает севастопольцев пройти бесплатное обследование фтизиатра и пульмонолога. 

В рамках акции «Месяц лёгочного здоровья» горожане смогут сделать флюорографию, тестирование на ВИЧ и получить консультацию специалистов в тубдиспансере. Подобные профилактические мероприятия, проводимые медиками, позволяют выявить заболевания на начальных стадиях. В прошлом году осмотр специалистов прошли 73% населения Севастополя, сообщает Департамент здравоохранения Севастополя.

Пройти обследование возможно со 2 по 31 марта, по адресу: Фиолентовское шоссе, 17.

флюорография (в будние дни с 9.00 до 17.00);

консультация фтизиатра (в будние дни с 9.00-18.00);     

диаскинтест детям (по понедельникам, вторникам, пятницам с 9.00 – до 13.00);

экспресс тестирование на ВИЧ (будние дни с 9.00- 13.00);

консультация пульмонолога, спирография (по расписанию).

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото пресс-службы правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь

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