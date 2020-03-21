Акция «Сообщи, где торгуют смертью» в Севастополе продлится до 27 марта

Севастопольцы могут внести свой вклад в борьбу с оборотом наркотиков, сообщив в полицию о фактах распространения.
Акция «Сообщи, где торгуют смертью» продлится до 27 марта, участие в ней принимают сотрудники УМВД, специалисты по профилактике наркомании и реабилитации наркозависимых.
Сообщить о распространении запрещённых препаратов можно по телефону: 102.
Консультации по вопросам лечения наркозависимых получить по телефону: +7-978-972-67-90, социализации – 45-42-99.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь