Акция «Сообщи, где торгуют смертью» в Севастополе продлится до 27 марта

21 марта 2020     17
Акция «Сообщи, где торгуют смертью» в Севастополе продлится до 27 марта

Севастопольцы могут внести свой вклад в борьбу с оборотом наркотиков, сообщив в полицию о фактах распространения.

Акция «Сообщи, где торгуют смертью» продлится до 27 марта, участие в ней принимают сотрудники УМВД, специалисты по профилактике наркомании и реабилитации наркозависимых.

Сообщить о распространении запрещённых препаратов можно по телефону: 102.

Консультации по вопросам лечения наркозависимых получить по телефону: +7-978-972-67-90, социализации – 45-42-99.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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