Александра Бирюкова из Севастополя выиграла первенство России по грэпплингу

Севастопольская спортсменка Александра Бирюкова победила на первенстве России по спортивной борьбе грэпплинг. Она стала лучшей в весовой категории до 40 кг среди девушек 14-15 лет.

Соревнования прошли в Орле. В них состязались больше тысячи спортсменов из 47 регионов России. Сильнейших определили в четырех возрастных группах: юниоры и юниорки 18-19 лет, юноши и девушки 16-17, 14-15 и 12-13 лет.

Александра Бирюкова – воспитанница тренера Алексея Заднипровского. По результатам Первенства России по грэпплингу, она спортсменка вошла в состав сборной России для участия в первенстве мира.

Грэпплинг – единоборство ближнего боя, в котором разрешены захваты и болевые приемы.

Вести ФМ – Севастополь

Фото Севастопольской федерации спортивной борьбы

Источник: Вести.Севастополь