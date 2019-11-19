Александринский театр подарил «Артеку» саженцы деревьев для фруктового сада

Сегодня, 19 ноября, рядом со школой международного детского центра «Артек» будет разбит новый фруктовый сад. Первое дерево в нем посадит Народный артист России, председатель Санкт-Петербургского отделения Союза театральных деятелей России Сергей Паршин.

В год театра «Артек» начал сотрудничество с Александринским театром Санкт-Петербурга. Летом театр проводил в детском центре проект «Олимпийская молодежная площадка в «Артеке». Там проходили мастер-классы, лекции преподавателей Государственного института сценических искусств, актеров и режиссеров театра, было поставлено 7 спектаклей.

И вот теперь театр решил подарить «Артеку» саженцы миндаля, вишни, инжира, черешни, мушмалы, а также 20 кустарников, чтобы рядом со школой центра появился сад.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь