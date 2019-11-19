Александринский театр подарил «Артеку» саженцы деревьев для фруктового сада

19 ноября 2019     30
Александринский театр подарил «Артеку» саженцы деревьев для фруктового сада

Сегодня, 19 ноября, рядом со школой международного детского центра «Артек» будет разбит новый фруктовый сад. Первое дерево в нем посадит Народный артист России, председатель Санкт-Петербургского отделения Союза театральных деятелей России Сергей Паршин.

В год театра «Артек» начал сотрудничество с Александринским театром Санкт-Петербурга. Летом театр проводил в детском центре проект «Олимпийская молодежная площадка в «Артеке». Там проходили мастер-классы, лекции преподавателей Государственного института сценических искусств, актеров и режиссеров театра, было поставлено 7 спектаклей.

И вот теперь театр решил подарить «Артеку» саженцы миндаля, вишни, инжира, черешни, мушмалы, а также 20 кустарников, чтобы рядом со школой центра появился сад.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Журнал MAXIM составил топ-100 самых сексуальных женщин России
Журнал MAXIM составил топ-100 самых сексуальных женщин России

Модель Ирина Шейк возглавила топ-100 самых сексуальных женщин России. Этот рейтинг ежегодно составляется журналом MAXIM. «Продолжаем всей страной болеть за успехи нашей …


В чём преимущество крымских поездов перед самолетами?
В чём преимущество крымских поездов перед самолетами?

Стоимость билета на поезд в Крым будет устанавливаться ниже цен на авиабилеты по аналогичному маршруту. Об этом заявил гендиректор компании-оператора …


Пациенты гериатрического центра смогут играть в гольф и заниматься на тренажерах
Пациенты гериатрического центра смогут играть в гольф и заниматься на тренажерах

В гериатрическом центре появится спортивная площадка для людей с инвалидностью. Ремонт в учреждении планируют завершить до конца года. Как идут …


В Крыму за убийство бизнесмена осужден житель Белгорода
В Крыму за убийство бизнесмена осужден житель Белгорода

39-летнего жителя Белгорода суд признал виновным в совершении убийства по найму, краже, совершенной группой лиц с причинением значительного ущерба гражданину, …


Вечный огонь перенесут на время с Сапун-горы в Севастополе
Вечный огонь перенесут на время с Сапун-горы в Севастополе

В Севастополе в государственном музее героической обороны и освобождения Севастополя 19 ноября состоится церемония переноса Вечного огня. Его на время …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты