Александр Бастрыкин взял под контроль ситуацию с жильём для сирот в Керчи

Глава Следственного комитета России поручил организовать доследственную проверку по информации о предоставлении несоответствующего жилья детям-сиротам.

По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Накануне в ряде СМИ появилась информация о том, что в Керчи детям-сиротам в торжественной обстановке вручили ключи от квартир в новом доме по шоссе Героев Сталинграда. Но въехать в жильё они не могут, из-за отсутствия отопления в квартирах и ряда других недостатков.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: sev.gov.ru

Источник: Вести.Севастополь