Александр Бастрыкин взял под контроль ситуацию с жильём для сирот в Керчи

12 февраля 2020     17
Александр Бастрыкин взял под контроль ситуацию с жильём для сирот в Керчи

Глава Следственного комитета России поручил организовать доследственную проверку по информации о предоставлении несоответствующего жилья детям-сиротам.

По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Накануне в ряде СМИ появилась информация о том, что в Керчи детям-сиротам в торжественной обстановке вручили ключи от квартир в новом доме по шоссе Героев Сталинграда. Но въехать в жильё они не могут, из-за отсутствия отопления в квартирах и ряда других недостатков.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: sev.gov.ru

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Ермак назвал приоритетом Зеленского прекращение конфликта в Донбассе
Ермак назвал приоритетом Зеленского прекращение конфликта в Донбассе

12:04 Прекращение войны в Донбассе является приоритетом для украинского президента Владимира Зеленского. Об этом заявил глава офиса Андрей Ермак. РИА …


В Севастополе некие лица установили 11 павильонов на автостоянке
В Севастополе некие лица установили 11 павильонов на автостоянке

На Столетовском проспекте Севастополя незаконно установлены нестационарные торговые объекты. Данный факт был выявлен в ходе контроля за использованием арендованной городской …


Что натворил ночной ветер в Севастополе
Что натворил ночной ветер в Севастополе

Сотрудники севастопольского ГБУ «Парки и скверы» ликвидировали более десяти деревьев, которые упали в ночь с 10 на 11 февраля. Кроме …


Спасатели обезвредили авиабомбу, найденную у села Фронтовое
Спасатели обезвредили авиабомбу, найденную у села Фронтовое

Боеприпас времён Великой Отечественной войны извлечён, вывезен на полигон и уничтожен. Во вторник, 11 февраля, в районе села Фронтовое Ленинского …


Александр Бастрыкин взял под контроль ситуацию с жильём для сирот в Керчи
Александр Бастрыкин взял под контроль ситуацию с жильём для сирот в Керчи

Глава Следственного комитета России поручил организовать доследственную проверку по информации о предоставлении несоответствующего жилья детям-сиротам. По поручению председателя СК России …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты