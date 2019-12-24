Александр Витко стал начальником Главного штаба ВМФ

Адмирал Александр Витко назначен на должность начальника Главного штаба ВМФ.

Приказ о назначении выпускника севастопольского Высшего военно-морского училища имени Нахимова Александра Витко, несколько дней назад подписал президент, сообщает iz.ru.

По данным источника издания, при назначении было учтено участие в организации снабжения российских военных в Сирии, а также опыт планирования боевой работы кораблей разных флотов во время сирийской операции.

Тем же приказом заместителем главнокомандующего ВМФ назначен вице-адмирал Владимир Касатонов. В разные годы он командовал тяжёлым атомным ракетным крейсером «Пётр Великий», 43-й дивизией ракетных кораблей, Кольской флотилией, а также был заместителем командующего Тихоокеанским флотом.

Источник: Вести.Севастополь