Алексей Ягудин расскажет о ледовом шоу «Ромео и Джульетта» в эфире Вести ФМ –Севастополь

8 августа 2019     19
Алексей Ягудин расскажет о ледовом шоу «Ромео и Джульетта» в эфире Вести ФМ –Севастополь

Горящий лёд и битва на шпагах под дождём. Живое музыкальное и вокальное сопровождение.  Спецэффекты и фейерверки. На сцене – не только фигуристы, но и цирковые артисты. О новой постановке Ильи Авербуха «Ромео и Джульетта» в студии Вести FM – Севастополь расскажет российский фигурист, олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Этот спектакль проходит в Ялте с 18 июля по 29 сентября на стадионе «Авангард». Там установлен огромный шатер и залит лед.

«Если мы обычно выступаем на хоккейной площадке и артиста видим где-то далеко, то этот шатёр позволяет зрителю находиться близко. Люди сидят как будто на льду. Они видят каждую эмоцию. И тут не схалтуришь», – говорит Алексей.

Интервью с ним было записано сегодня утром, и олимпийский чемпион говорил не только о своем участии в шоу, где он играет Меркуццио, но и о том, как молодеет большой спорт, и что уже не за горами тот день, когда прыжок на льду в пять оборотов станет нормой.

Слушайте сегодня в 18:45 интервью с выдающимся фигуристом Алексеем Ягудиным на волне 90,8 fm.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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