На Сапун-горе открыта Аллея Бессмертного полка города-героя Севастополя

8 мая 2019     100
На Сапун-горе открыта Аллея Бессмертного полка города-героя Севастополя

5 мая 2019 года на Мемориальном комплексе «Сапун-гора» с торжественного открытия Аллеи Бессмертного полка начался историко-патриотический фестиваль «Знамена Победы», посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 75-летию освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

Аллея «Бессмертный полк: помним подвиг отцов и дедов» посвящается 75-летию освобождения города-героя Севастополя. Проект Севастопольского военно-исторического музея-заповедника – знак признательности и величайшего уважения участникам Великой Отечественной войны, героически защищавшим и освобождавшим Севастополь, завоевавшим Победу.

Бессмертный полк Севастополя собрал в едином строю рядовых бойцов и командиров, тружеников тыла, партизан и подпольщиков – всех, кто на фронтах и в тылу героически боролся за свободу и независимость Родины.

Здесь, на священной земле Сапун-горы, в едином строю Бессмертного полка павшие смертью храбрых на полях сражений, замученные фашистами, вернувшиеся с Победой в мае 1945 года.

В открытии Аллеи приняли участие представители законодательной и исполнительной власти Севастополя, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны Вооруженных Сил и правоохранительных органов, сотрудники Музея-заповедника, члены Севастопольского отделения Российского военно-исторического общества, представители молодежных общественных организаций, кадеты, учащиеся образовательных учреждений, жители города-героя Севастополя.

Директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Николай Мусиенко радушно приветствовал ветеранов, пожелав им долгих лет жизни, добра, мира. Ветераны прочли проникновенные стихи о войне и Сапун-горе. Легендарный разведчик, участник штурма Сапун-горы 7 мая 1944 года, полковник в отставке Иван Патук поделился воспоминаниями о тех, с кем плечом к плечу сражался на поле боя. С особым теплом ветеран вспомнил юного 12-летнего участника боев за Севастополь, который воевал наравне со взрослыми, был ранен, выжил, а после войны стал кадровым военным и впоследствии получил воинское звание генерала. Иван Патук дал напутствие молодежи стать такими же достойными защитниками Отечества.

Почетное право перерезать символическую алую ленточку было предоставлено Ивану Патуку. Ветераны, почетные гости и участники праздника прошли по Аллее, останавливаясь у каждого баннера с портретами, вглядываясь в лица героев Бессмертного полка Севастополя, делясь воспоминаниями.

Есть великий смысл в том, чтобы каждое послевоенное поколение нашей страны помнило о цене Победы. Историческая память объединяет, побуждает гордиться прошлым и верить в будущее России.


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