Алтабаева вошла в Комитет Совета Федерации по регламенту

10 октября 2019     20
Алтабаева вошла в Комитет Совета Федерации по регламенту

Член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева включена в состав Комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности.  Решение принято на заседании Совета Федерации.

В повестку дня был включён вопрос об изменениях составов комитетов верхней палаты парламента. Поменялись также члены комитетов по конституционному законодательству и государственному строительству, региональной политике, местному самоуправлению и делам севера, по обороне и безопасности, по международным делам, по бюджету и финансовым рынкам, по экономической, аграрно-продовольственной и социальной политике, а также природопользованию. 

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Эксперт прокомментировал проект реверсивного движения в Симферополе
Эксперт прокомментировал проект реверсивного движения в Симферополе

На днях было публично объявлено, что эксперимент с реверсивным движением на восточном съезде в Симферополь оценивается положительно. Такую схему распределения …


Самые жуткие сайты
Самые жуткие сайты

Интернет изменил человеческую жизнь, как и большинство других технологий в нашей истории. Теперь мы можем всегда оставаться на связи с …


От зумбы до воркаута: как севастопольцы поддерживают спортивную форму?
От зумбы до воркаута: как севастопольцы поддерживают спортивную форму?

Следить за собой, чтобы оставаться в хорошей форме не только летом, но и весь год. На спортивный образ жизни переходят …


Перекресток ул
Перекресток ул. Генерала Мельника и Второй обороны станет турбокольцом

Новая схема движения будет введена на пересечении улиц Генерала Мельника, Второй обороны и Лабораторного шоссе до 15 октября. В Севастополе …


Дочь Папанова опровергла сообщения о смерти матери
Дочь Папанова опровергла сообщения о смерти матери

Актриса Надежда Каратаева, вдова народного артиста СССР Анатолия Папанова, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом РЕН ТВ заявила …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты