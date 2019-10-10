Алтабаева вошла в Комитет Совета Федерации по регламенту

Член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева включена в состав Комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности. Решение принято на заседании Совета Федерации.
В повестку дня был включён вопрос об изменениях составов комитетов верхней палаты парламента. Поменялись также члены комитетов по конституционному законодательству и государственному строительству, региональной политике, местному самоуправлению и делам севера, по обороне и безопасности, по международным делам, по бюджету и финансовым рынкам, по экономической, аграрно-продовольственной и социальной политике, а также природопользованию.
Вести ФМ – Севастополь
Источник: Вести.Севастополь