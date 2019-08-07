Американская группа "Onyx" выступит на рэп фестивале в Крыму

Американская хип-хоп группа “Onyx” выступит на фестивале Rap Koktebel, который состоится в Крыму впервые, сообщило информационное агентство РИА Новости.

Свое участие в фестивале уже подтвердили такие известные исполнители, как Guf, Lil Kate, Mozee Montana, Tony Tonite, Кравц. Имена остальных артистов организаторы пока держат в секрете.

Рэп фестиваль пройдет в Коктебеле 27-28 августа, спустя несколько дней после традиционного джазового фестиваля. Инициатор мероприятия – Дмитрий Киселёв.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь