Американские дипломаты осудили проведение выборов в Крыму и Севастополе

Сообщение с негативной оценкой действий российских властей было опубликовано официальным Twitter-аккаунтом посольства США в Киеве.
«Мы осуждаем незаконные действия России в Крыму», – говорится в тексте.
В нём американские дипломаты также заявляют о непризнании результатов выборов и называют российские власти оккупационными.
«Ещё раз подтверждаем нашу непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — отмечают представители посольства.
Сообщение активно комментируют российские пользователи соцсети.
Глава комитета по межнациональным отношениям Госсовета Крыма Юрий Гемпель считает, что Соединённым Штатам стоит уделить внимание собственным выборам, а не «лезть с правовыми оценками во внутренние дела других государств», приводит RT слова парламентария.
Источник: Вести.Севастополь