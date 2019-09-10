Американские дипломаты осудили проведение выборов в Крыму и Севастополе

Глава комитета по межнациональным отношениям Госсовета Крыма Юрий Гемпель считает, что Соединённым Штатам стоит уделить внимание собственным выборам, а не «лезть с правовыми оценками во внутренние дела других государств», приводит RT слова парламентария.

«Ещё раз подтверждаем нашу непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — отмечают представители посольства.

В нём американские дипломаты также заявляют о непризнании результатов выборов и называют российские власти оккупационными.

«Мы осуждаем незаконные действия России в Крыму», – говорится в тексте.

Сообщение с негативной оценкой действий российских властей было опубликовано официальным Twitter-аккаунтом посольства США в Киеве.

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