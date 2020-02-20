Американские самолёты-разведчики замечены у границ Крыма

Дальний беспилотник и самолёт-разведчик ВВС США несколько часов летали над Чёрным морем, вдоль границ Крыма.

Самолёт радиоэлектронной разведки RC-135W, вылетевший с греческой авиабазы, около пяти часов курсировал возле юго-западного и южного побережья полуострова, сообщает РИА Новости со ссылкой на ресурс Plane Radar.

Спустя четыре часа к Крыму приблизился стратегический беспилотник RQ-4B Global Hawk. Он пролетел вдоль западного, юго-западного и южного побережья крымского полуострова и всего побережья Кубани. В общей сложности дрон провёл у российских границ порядка шести часов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь