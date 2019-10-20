Американский бомбардировщик замечен у побережья Крыма

Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress взлетел с базы Фэйрфорд в Великобритании.
По данным ресурса PlaneRadar, опубликованным на странице в Twitter, два бомбардировщика вылетели с британской базы, и один из них через четыре часа оказался недалеко от берегов Крыма. Самолёт имитировал бомбардировку и через полчаса отправился обратно.
В это же время над Чёрным морем, в районе полуострова, находились ещё два самолёта НАТО: противолодочный Boeing P8A Poseidon и беспилотник GlobalHawk.
У берегов Крыма американские самолёты появляются регулярно, но стратегический бомбардировщик был зафиксирован впервые.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь