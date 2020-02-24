Американский эсминец Ross зашёл в Чёрное море

Эсминец USS Ross ВМС США направлен в акваторию Чёрного моря для «укрепления региональной стабильности».
«Ракетный эсминец USS Ross… начал международный транзит в северном направлении, в Чёрное море, 23 февраля 2020 года для проведения операций по безопасности и укреплению региональной», – приводит ТАСС сообщение Военно-морских сил Соединённых Штатов.
Также присутствие корабля, по мнению американских военных, должно продемонстрировать единство со странами-союзниками по НАТО, расположенными в регионе.
Черноморский флот России следит за передвижениями американского эсминца в акватории Чёрного моря.Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото: wikipedia
Источник: Вести.Севастополь