Американское издание «Defense One»: «Крым ощетинился ракетами, как еж»

Такие слова директора программы нераспространения в Восточной Азии в Центре Джеймса Мартина Джеффри Льюиса приводит издание «Defense One ». По мнению Льюиса, масштаб укрепления военной мощи России в Крыму вызывает вопрос: русские просто защищают полуостров или используют его для проецирования силы по всему Черному морю?

Данные спутниковой съемки с января 2018 по апрель нынешнего года говорят о том, что Россия перебросила в Крым значительное количество дополнительных войск, авиацию и вооружение. На снимках, в частности, можно увидеть пять батарей зенитных ракетных комплексов С-400 и столько же комплексов С-300, истребители, размещенные в четырех местах, и признаки модернизации военных баз советского периода. Это не временное наращивание военной мощи, а реальные вложения в оборону Крымского полуострова, – делают выводы журналисты.

По данным источника издания в американской разведке, сейчас в Крыму дислоцированы 30 тысяч российских военных, а в ближайшие четыре года Москва планирует направить еще 13 тысяч. В Крыму сейчас базируется 81 российский военный вертолет и самолет, а Черноморский флот недавно пополнился 10 кораблями, способными запускать крылатые ракеты большой дальности “Калибр”. Это позволяет флоту наносить удары по целям за пределами Черного моря, в том числе в Южной Европе и Сирии, даже не покидая Севастополя.

Как пишет РИА «Новый день», в США обеспокоены не только тем, что Россия может перекрыть проход в Средиземное море (этот аргумент уже использовали для призывов к расширению военного присутствия Запада и «зрелищной демонстрации силы и решимости»), но и тем, что расширение регионального военного присутствия помогает России избежать санкций, наложенных Соединенными Штатами и Европейским союзом (в качестве примера заявляется о турецких грузовых судах, заходящих в крымские порты в нарушение санкций ЕС).

Источник: Вести Севастополя