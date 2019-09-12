Американцы похвалили английский язык студентов СевГУ

11 сентября 2019     20
Американцы похвалили английский язык студентов СевГУ

Делегация из Соединённых штатов Америки в рамках своего визита на полуостров посетила Малую академию наук. Вопросы представителям организации “Центр гражданских инициатив” задавали учащиеся Института международных отношений СевГУ и выпускники Малой академии наук.

В дискуссии они затронули актуальные политические темы, в том числе отношений между Россией и США, а также роль Америки в Украинском кризисе. Иностранных гостей восхитил уровень владения английским языком севастопольских студентов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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