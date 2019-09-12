Американцы похвалили английский язык студентов СевГУ

В дискуссии они затронули актуальные политические темы, в том числе отношений между Россией и США, а также роль Америки в Украинском кризисе. Иностранных гостей восхитил уровень владения английским языком севастопольских студентов.

Делегация из Соединённых штатов Америки в рамках своего визита на полуостров посетила Малую академию наук. Вопросы представителям организации “Центр гражданских инициатив” задавали учащиеся Института международных отношений СевГУ и выпускники Малой академии наук.

Зомби из гаджета: каким будет screenlife-хоррор Бекмамбетова Продюсер Тимур Бекмамбетов и режиссёр трилогии «Гоголь» Егор Баранов выпустят фильм ужасов под названием «Воскресшие», снятый в формате screenlife. Действие …



Трамп раскрыл детали увольнения Болтона Президент США Дональд Трамп рассказал, как было принято решение об увольнении Джона Болтона с поста советника по национальной безопасности. Об …



Американцы похвалили английский язык студентов СевГУ Делегация из Соединённых штатов Америки в рамках своего визита на полуостров посетила Малую академию наук. Вопросы представителям организации “Центр гражданских …



Окончательные результаты выборов: в Севастополе проголосовали за будущее города В Севастопольской избирательной комиссии сегодня подписали финальные протоколы по результатам выборов в Законодательное собрание. В избирательной кампании принимали участие шесть …

