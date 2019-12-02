Ангарский и Грушевский перевалы обработаны противогололедной смесью

2 декабря 2019     18
Ангарский и Грушевский перевалы обработаны противогололедной смесью

Из-за ухудшения погодных условий на двух крымских перевалах и в Добровской долине на дороги нанесли песко-соляную смесь.

В этом году «Крымавтодор» закупил 43 тысячи тонн инертных материалов для борьбы с гололедом. К выходу на дороги также готовы 202 единицы техники. Кроме того, на Ангарском и Грушевском перевалах «Крымавтодор» установил метеостанции, которые будут сообщать об ухудшении погоды.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта drive2.ru: Ангарский перевал осенью 2017 года

Источник: Вести.Севастополь

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