Ангарский и Грушевский перевалы обработаны противогололедной смесью

Из-за ухудшения погодных условий на двух крымских перевалах и в Добровской долине на дороги нанесли песко-соляную смесь.
В этом году «Крымавтодор» закупил 43 тысячи тонн инертных материалов для борьбы с гололедом. К выходу на дороги также готовы 202 единицы техники. Кроме того, на Ангарском и Грушевском перевалах «Крымавтодор» установил метеостанции, которые будут сообщать об ухудшении погоды.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото с сайта drive2.ru: Ангарский перевал осенью 2017 года
Источник: Вести.Севастополь