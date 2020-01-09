Ангарский и Грушевский перевалы расчищены от снега и наледи

9 января 2020     16
Ангарский и Грушевский перевалы расчищены от снега и наледи

Сейчас движение на перевалах Крымского полуострова осуществляется без задержек. Песком и солью обработано 1088 километров дорог. Дежурят 47 единиц техники «Крымавтодора» и 67 человек, сообщает МЧС республики.

Также на перевалах развернуты передвижные пункты обогрева, которые могут потребоваться для оказания оперативной помощи водителям. Сейчас на Ангарском и Грушевском перевалах сохраняется минусовая температура.

«Погода на полуострове может часто меняться, на некоторых участках может наблюдаться туман и гололедица, поэтому автолюбителям необходимо предусмотреть все возможные негативные ситуации и быть предельно осторожными и внимательными!» – сообщил глава МЧС Крыма Сергей Шахов.

Кроме дорожников, постоянный мониторинг тех участков федеральных трасс, где возможно образование снежных заносов, проводят и сотрудники МЧС. Вся спасательная техника готова к реагированию на любые чрезвычайные происшествия.

В МЧС призывают руководителей автотранспортных предприятий следить за изменениями погоды и уделить особое внимание инструктажу водителей междугородних рейсов общественного транспорта о соблюдении скоростного режима.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото МЧС Республики Крым 

Источник: Вести.Севастополь

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