Андрей Мерзликин в Севастополе показал спектакль по дневникам Шукшина

3 февраля 2020     17
Андрей Мерзликин в Севастополе показал спектакль по дневникам Шукшина

В Доме офицеров Черноморского флота для военнослужащих и жителей города выступил актёр Андрей Мерзликин.

Андрей Мерзликин представил в Севастополе моноспектакль «Живёт такой парень», созданный по письмам и дневникам Василия Шукшина, который служил матросом-радистом на Черноморском флоте.

Творческий вечер заслуженного артиста России смогли посетить военнослужащие, их семьи, жители и гости Севастополя. Вход был свободным.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: Черноморский флот

Источник: Вести.Севастополь

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