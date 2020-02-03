Андрей Мерзликин в Севастополе показал спектакль по дневникам Шукшина

В Доме офицеров Черноморского флота для военнослужащих и жителей города выступил актёр Андрей Мерзликин.

Андрей Мерзликин представил в Севастополе моноспектакль «Живёт такой парень», созданный по письмам и дневникам Василия Шукшина, который служил матросом-радистом на Черноморском флоте.

Творческий вечер заслуженного артиста России смогли посетить военнослужащие, их семьи, жители и гости Севастополя. Вход был свободным.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: Черноморский флот

Источник: Вести.Севастополь