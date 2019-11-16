Анна Федермессер привезла в Севастополь помощь для паллиативных пациентов

Это не только средства реабилитации и ухода за тяжело и неизлечимо больными, но и мастер-классы для севастопольского медперсонала.

Сегодня, 16 ноября, в городскую больницу №3 приехали гости: группа волонтёров, оказывающих помощь паллиативным больным во главе с Анной Федермессер, а также врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, сообщает корреспондент «Вести – Севастополь».

С собой общественники привезли приспособления и оборудование для ухода за тяжелобольными пациентами, в частности, пояса и подушки для лежачих.

Волонтёры на месте собрали средства реабилитации и показали персоналу как их использовать.

Впервые в Севастополь привезли ещё один проект – «Тележка радости» – это вкусные и непривычные для пациентов стационара продукты. Их будут выдавать в палатах.

До этого Анна Федермессер посещала Севастополь в сентябре текущего года.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь