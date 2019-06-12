Ансамбль «Золотые эполеты» стал лауреатом международного фестиваля

12 июня 2019     16
Ансамбль «Золотые эполеты» стал лауреатом международного фестиваля

Курсанты Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова стали лауреатами Международного творческого проекта АРТ-ХОЛЛ III Международного фестиваля “Студенческая весна стран БРИКС и ШОС”, который прошел в этом году в Ставрополе. Его участниками стали 2,5 тысячи молодых людей из 23 стран, входящих в БРИКС и ШОС.

Ансамбль «Золотые эполеты» выступил с песней «Она» из репертуара Brandon Stone & Вахтанга. На следующий день наших ребят пригласили уже в качестве гостей спеть на площадке «Универвидения» – это конкурс песни аналогичный популярному «Евровидению». Кроме этого “Золотые эполеты” получили право выступить в гала-концерте фестиваля в числе 27 лучших коллективов и исполнителей, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

 Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото со страницы ансамбля ВКонтакте

Источник: Вести Севастополя

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