Ансамбль «Золотые эполеты» стал лауреатом международного фестиваля

Курсанты Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова стали лауреатами Международного творческого проекта АРТ-ХОЛЛ III Международного фестиваля “Студенческая весна стран БРИКС и ШОС”, который прошел в этом году в Ставрополе. Его участниками стали 2,5 тысячи молодых людей из 23 стран, входящих в БРИКС и ШОС.

Ансамбль «Золотые эполеты» выступил с песней «Она» из репертуара Brandon Stone & Вахтанга. На следующий день наших ребят пригласили уже в качестве гостей спеть на площадке «Универвидения» – это конкурс песни аналогичный популярному «Евровидению». Кроме этого “Золотые эполеты” получили право выступить в гала-концерте фестиваля в числе 27 лучших коллективов и исполнителей, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото со страницы ансамбля ВКонтакте

Источник: Вести Севастополя