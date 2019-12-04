Ансамбль песни и пляски ЧФ выступил на Дне ВМФ Индии

По словам дирижёра, артисты исполнили «Легендарный Севастополь», композицию «Севастопольский вальс», «Катюшу» и танец «Яблочко».

«Красивый выход артистов Ансамбля, чёткие перестроения оркестра, хора, балетной группы покорили сердца зрителей, приём был тёплый, радушный», – отметил он.

Черноморцы выступали на праздновании Дня военно-морского флота Индии в качестве почётных гостей. Об этом на своей странице в ВК рассказал дирижёр оркестра флота Владимир Иванов.

У «Ворот в Индию» в городе Мумбаи прошёл концерт Ансамбля песни и пляски Черноморского флота.

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