Ансамбль ЧФ поздравит моряков Индии на языке хинди

Ансамбль песни и пляски Черноморского флота споёт на языке хинди в рамках празднования дня ВМФ Индии.

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Ансамбль песни и пляски Черноморского флота впервые едет в крупнейшую страну Южной Азии, в город индийских моряков Мумбаи. Чтобы установить культурный контакт для выступления выбрали классическую программу: постановку «Солёная вода», неизменную вот уже 75 лет, народное «Яблочко» и другие знакомые мотивы.

«Решили взять, рискнуть, «Севастопольский вальс». Его в Индии не знают, но нам кажется, что тема расставания и встречи любимых, девушек, ожидающих моряков на берегу, она везде понятна и номер пройдёт хорошо», – считает балетмейстер-постановщик ансамбля песни и пляски ЧФ Юрий Слонченко.

История повторяется. Летом 2019 года ансамбль военно-морских сил Индии участвовал в церемонии закрытия Международных армейских игр. И музыканты тоже выбрали тему ожидания, расставания, правда, сыграли на свой манер.

Севастопольские артисты приготовили ответный подарок.

«Ну, и маленький сюрприз для индийцев, мы разучили несколько номеров на индийском языке. С учётом произношения, может, он не совсем индийский, но мы, по крайней мере, очень стараемся!», – рассказывает начальник-художественный руководитель ансамбля песни и пляски Черноморского флота Алексей Костяников.

Реквизит и костюмы уже в багаже, впереди долгий перелёт сначала до Москвы и дальше в Мумбаи.

Отмечать день военно-морского флота Индии начнут 4 декабря и праздновать целую неделю многочисленными парадами, показательными выступлениями. Ну а когда моряки-севастопольцы вернутся домой, на этой карте появится ещё один флажок. Это будет новое географическое открытие ансамбля.

За 87 лет на сцене ансамбль дал 30 тысяч концертов, выступал в Польше, Англии, Бельгии, Дании, Люксембурге, Голландии, Швеции, Дании, Германии… Увы, но на первые индийские гастроли артисты отправляются не в полном составе. Азат Гибаев отслужил свою срочную службу. По традиции, «дембелей» выбрасывают из зала под композицию «Прощание славянки».

«Это мой первый профессиональная ансамбль, колоссальный опыт получил. Я думаю, приеду домой, отдохну неделю и начну работать. Цель – госансамбль Республики Татарстан», – делится старший матрос, артист ансамбля ЧФ Азат Гибаев.

Место в ансамбле не будет пустовать: ровно через месяц пост примет двоюродный брат Азата. Молодой человек тоже профессиональный артист балета, он уже заочно сдал вступительные испытания и также будет проходить срочную службу в легендарном ансамбле Черноморского флота.

Ростислав Колмагоров, Антон Кузнецов

Источник: Вести.Севастополь