Античную и византийскую экспозиции Херсонеса покажут только посетителям в медицинских масках

17 марта 2020     9
Античную и византийскую экспозиции Херсонеса покажут только посетителям в медицинских масках

Музей-заповедник «Херсонес Таврический», в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сокращает время работы.

До конца марта Херсонес будет открыт с 09:00 до 17:00. В выходные и праздничные дни музей-заповедник работать не будет.

Действующие на территории выставки, закроют до конца марта. Ознакомиться с античной и византийской экспозициями можно смогут только те, кто пришёл в медицинских масках. Максимальное число посетителей единовременно – 10 человек. Запрет введён на использование системы «аудиогид».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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