Аптеки Севастополя приспособят для инвалидов

Пять аптек Гагаринского района не оборудованы для инвалидов, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя в понедельник.

«…аптеки района, принадлежащие ООО «Гезель», ООО «Аптека АВиК», ООО «Чипкомплект», ООО «Будь здоров» и ООО «Виват», не оборудованы пандусами для граждан в инвалидных колясках, опорными устройствами, тактильными наземными указателями, предупредительными знаками «Осторожно (Желтый круг)» для слабовидящих людей», – говорится в сообщении.

По результатам проверки прокуратура направила администрациям аптечных учреждений 5 представлений. На данный момент все представления удовлетворены, аптеки булут оборудованы устройствами для беспрепятственного доступа инвалидов. Пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Источник: Вести.Севастополь