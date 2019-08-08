Арестованный в Севастополе ресторатор просит политубежища в России

Севастопольский ресторатор Славиш Карабашевич, арестованный в начале недели, рассказал о своём самочувствии. В следственном изоляторе Симферополя его посетил уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай. Сеть ресторанов, тем временем, продолжает работать, несмотря на отсутствие хозяина. Как справляется семья и какие перспективы в деле Славиша видит его адвокат?

Несмотря на отсутствие хозяина, ресторан в Артбухте открыт. Роль шефа взяла на себя Любовь – жена ресторатора Славиша Карабашевича. Гости ждут блюд от главного повара. Но он сейчас – в симферопольском СИЗО.

«Он не заслуживает там находиться! Он не тот человек, который должен находиться в СИЗО», – говорит супруга ресторатора.

О том, что Интерпол объявил его в розыск, сербский повар узнал от районного прокурора. Причина – якобы совершенные им военные преступления во время вооруженного конфликта в Косово. Семья удивилась. В начале двухтысячных Славиш уже провёл в следственном изоляторе три года. Тогда его отпустили из зала суда за отсутствием доказательств. Но затем, когда Славиш уже оказался в Севастополе, его дело в Сербии снова открыли и заочно вынесли приговор: 9 лет. И вот его задерживают в Севастополе.

«Дочка и внучка Николя. Ей 2 годика. И она уже спрашивает – дедушка, дедушка. Фотографии у нас везде всегда висели, и она не понимает, почему она так долго не может его видеть. Для нас, для маленького ребёнка уже пустота», – говорят Елена и Чарли Карабашевич, дети Славиша.

Сын Чарли и невестка Елена сейчас управляют семейным рестораном. Гостей меньше не стало. Но говорят, вместе со Славишем из заведения словно ушла душа. И очень переживают за его здоровье. В изолятор удалось передать продукты и лекарства. У Карабашевича – проблемы со спиной.

«Он находится в камере еще с двумя людьми. Там нет больных туберкулезом открытой формы, наркоманов нет. У него жалоб на содержание тоже не было», – говорит Павел Буцай.

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У Карабашевича-старшего единственного в семье нет российского гражданства и вида на жительство. Право на жизнь в Севастополе доказал в 2014-м через суд. После информации о розыске попросил политического убежища. Сейчас адвокат Дмитрий Тимофеев и Любовь Карабашевич ждут ответа. И вот главные аргументы защиты: Славишь – личность публичная, никогда не скрывался ни в Сербии, ни в Севастополе. Адвокаты планируют требовать пересмотра документов, которые необходимы для проведения проверки на экстрадицию. К тому же пока неясно, захотят ли сербские власти спустя столько лет вообще заниматься этим делом.

«Приговор в отношении Карабашевича не может быть исполнен, поскольку дело будет пересмотрено судом Сербии на основании дополнительного протокола. Сроки давности к моменту вынесения приговора будут считаться истекшими», – говорит Дмитрий Тимофеев, адвокат Славиша Карабашевича.

В заведениях Славиша – коллеги, друзья и постоянные клиенты. В ресторанной сфере города дело сербского повара сейчас – главная тема для обсуждения.

«Он реально развивал гастрономию в Севастополе. Туристы знают его, гости точно приезжали к нему», – говорит Давид Тертеров, шеф-повар. «Севастополь гастрономический потерял очень много. Он потерял своего лучшего шефа. Потерял, можно сказать, лицо», – говорит Татьяна Фёдорова, подруга семьи Карабашевич.

Сторона защиты уже подала апелляцию на решение Ленинского районного суда Севастополя и обратилась в прокуратуру города. Ожидают ответа. И – готовят жалобу на имя генерального прокурора Юрия Чайки.

Евгения Квашнина, Михаил Шурмель, Олесь Быков

Источник: Вести.Севастополь