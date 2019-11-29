Арестованы счета УК «Севжилсервис», задолжавшей ресурсникам 28 млн

Одна из севастопольских управляющих компаний задолжала “Севэнергосбыту” крупную сумму денег.

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В руках приставов дело о взыскании задолженности в размере 28 миллионов рублей с управляющей компании “Севжилсервис”. В добровольном порядке решение суда не исполнено. Взыскать долг предстоит принудительно.

По данным Единого Госреестра юридических лиц, компания-должник находится именно по адресу Фадеева 21д. С него же жильцам поступают квитанции для оплаты коммунальных услуг, и судебные приставы приходят сюда уже не в первый раз.

Но каждый раз – напрасно. По указанному адресу должника нет, но в офисе находится другая управляющая компания.

Свою причастность к делу руководитель компании “ЖЭК” отрицает. Помимо доверенности есть лишь договорные отношения с “Севастопольским расчетным центром”.

«Они оказывают для нас услуги. Это, я считаю, правильно. У нас конкуренция в Севастополе. Вот есть наш Севастопольский центр, с которым мы сотрудничаем. Есть государственный центр ГУПС, который также называется ЕРЦ. Ну, это правильно. Управляющие организации должны с центрами работать напрямую», – говорит Дмитрий Ковалев, руководитель управляющей компании “ЖЭК”.

“Севастопольский расчетный центр” тоже фигурирует в судебном деле. Между этой компанией и “Севжилсервисом” заключен агентский договор на оказание услуг по начислению и приему платежей. Но деньги за коммунальные услуги жителей уходят в никуда – говорят в “Севэнергосбыте”.

«Квитанции, которые предоставляются жильцам и денежные средства, которые жильцы должны перечислять. Они предоставляются ООО “СРЦ”, то есть расчетным центром и деньги, которые подлежат ресурсно-снабжающим организациям перечисляются на счета ООО “СРЦ”, а не на счета должника ООО “Севжилсервис”, – рассказал Андрей Парейчук, представитель ООО «Севэнергосбыт».

Финансовых средств от севастопольского расчетного центра «Севэнергосбыт» не получает. В итоге долги за коммунальные платежи только растут.

«Судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об обращении взыскания на дебиторскую задолженность. “Севастопольский расчетный центр” не исполнил требование судебного пристава, в последствие чего был наложен штраф по части 3 статьи 17.4 кодекса об административном правонарушении», – сообщила Марина Глом, судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов по Гагаринскому району.

Банковские счета компании “Севжилсервис” тоже арестованы. Машины, находящиеся на балансе, в розыске. Искать будут и самого должника. Чтобы установить его местоположение, сотрудники ведомства намерены привлечь все подразделения Федеральной службы судебных приставов.

Анастасия Репикова, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь