Арсенал оружия изъяли у мужчины в Симферополе

3 июня 2019

У жителя Симферополя в гараже частного дома обнаружен и изъят арсенал оружия, сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в понедельник.

У мужчины нашли более 1,5 тысяч патронов разного калибра, револьвер Наган, составные части пистолета-пулемета Шпагина (ППШ), 2 гранаты РГД, 3 гранаты Ф-1, запалы к ним, 2 противопехотные мины.

Оружие отправлено на исследование. По его итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

«Правоохранителями проводятся ОРМ [оперативно-розыскные мероприятия – ред.] по установлению канала поступления оружия в незаконный оборот», – говорится в сообщении.

Источник: Вести Севастополя