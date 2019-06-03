Арсенал оружия изъяли у мужчины в Симферополе

3 июня 2019    
Арсенал оружия изъяли у мужчины в Симферополе

У жителя Симферополя в гараже частного дома обнаружен и изъят арсенал оружия, сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в понедельник.

У мужчины нашли более 1,5 тысяч патронов разного калибра, револьвер Наган, составные части пистолета-пулемета Шпагина (ППШ), 2 гранаты РГД, 3 гранаты Ф-1, запалы к ним, 2 противопехотные мины.

Оружие отправлено на исследование. По его итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

«Правоохранителями проводятся ОРМ [оперативно-розыскные мероприятия – ред.] по установлению канала поступления оружия в незаконный оборот», – говорится в сообщении.

Источник: Вести Севастополя

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Арсенал оружия изъяли у мужчины в Симферополе
Арсенал оружия изъяли у мужчины в Симферополе

У жителя Симферополя в гараже частного дома обнаружен и изъят арсенал оружия, сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу …



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