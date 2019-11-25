Артековцы станут участниками военно-тактической игры «Щит и меч»

25 ноября 2019     16
Артековцы станут участниками военно-тактической игры «Щит и меч»

В эту среду, 27 ноября, в парке «Патриот» министерства обороны РФ в Любимовке пройдёт зачётная военно-тактическая игра «Щит и меч» с участием школьников, отдыхающих в «Артеке».

Как сообщила пресс-служба флота, в игре будут участвовать 250 юнармейцев в возрасте от 12 до 17 лет из 44 регионов России и 3 стран СНГ: Армении, Казахстана, Киргизии. Ребята будут соревноваться в стрельбе из пневматической винтовки, метании гранаты, преодолении препятствий по навесной переправе. Кроме этого, пройдут смотр-конкурс строя и песни, сдача нормативов по защите от оружия массового поражения и при оказании первой помощи.

Военно-тактическая игра «Щит и меч» проходит в Севастополе несколько раз в год.

Вести ФМ – Севастополь

Фото Заксобрания Севастополя

Источник: Вести.Севастополь

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Артековцы станут участниками военно-тактической игры «Щит и меч»

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