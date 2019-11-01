«Артек» готовится ко встрече нового учебного парусника

1 ноября 2019     23
«Артек» готовится ко встрече нового учебного парусника

Завтра, 2 ноября, в «Артеке» состоится торжественная встреча учебного парусного судна – двухмачтовой гафельной шхуны.

Ее построили в Петрозаводске на деньги президентского гранта специально для детского центра. Парусник спущен на воду 17 октября этого года, он прошел ходовые испытания на Онежском озере, а затем по воде пришел в Крым. 

В течение ближайших месяцев артековцы под руководством опытных моряков проведут на шхуне завершающие отделочные работы. Начиная с следующего года в трехдневный морской поход вдоль крымского побережья будут отправляться участники образовательной программы «Школа под парусами», которую проводит в детском центре «Молодежная морская лига». Планируется, что ежегодно практику на шхуне будут проходить около 240 детей.

Завтра шхуну будут встречать командующий Черноморским флотом Игорь Осипов, президент «Молодежной морской лиги» Сергей Вьюгин, советник генерального директора Фонда президентских грантов Владимир Татаринов и начальник ЧВВМУ им. П.С. Нахимова Александр Гринкевич.

Новое учебное судно также поприветствуют участники клубов исторической реконструкции в образах Петра Первого, Павла Нахимова на борту копии Ботика Петра Великого, которая служит «Артеку» с мая этого года. Музыкальное сопровождени обеспечат ансамбль песни пляски Черноморского флота и духовой оркестр.

Шхуна войдет в гавань «Артека» в сопровождении морского тральщика «Турбинист». В честь ее прибытия будет дано три залпа из пушки XIX века, которую специально для этого доставят в детский центр.

Служба информации “Вести – Севастополь

Фото с сайта varyag-onego.ru

Источник: Вести.Севастополь

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