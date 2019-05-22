Артек и СевГУ начали совместные поиски затонувшего теплохода "Армения"

21 мая 2019     26
Артек и СевГУ начали совместные поиски затонувшего теплохода "Армения"

Артековцы вышли в море, чтобы выяснить точные координаты одной из самых крупных катастроф на воде. Воспитанники международного детского центра вместе с учёными СевГУ намерены отыскать санитарный теплоход “Армения”, который в 1941 году был потоплен немецкой авиацией. На борту плавучего госпиталя находилось по разным оценкам от 4 до 10 тысяч человек. 

Научная экспедиция проходит в рамках международной исторической ассамблеи “Вечный огонь – 2019”. В ней участвуют дети из Сирии, Португалии, Ирландии, Сербии, Приднестровья, ДНР, Молдовы, Казахстана и других стран. В память о жертвах войны участники спустили на воду венки.

Далее был практический этап: артековцы посетили исследовательские суда “Мэри-2” и “Акватекс”. Члены их экипажей провели мастер-классы по гидролокации, рассказали, как пользоваться подводными беспилотными аппаратами.

«До этого я участвовала в некоторых экспедициях, но они проходили на суше. Я впервые я побывала на таком мероприятии, вне своего города и не на суше. Благодаря именно этому мероприятию у меня появилось желание стать археологом, потому что я считаю, это очень интересно – заниматься наукой, например, попробовать, как работает этот аппарат», – сказала Елизавета Грицева, участница экспедиции.

Служба информации “Вести – Севастополь

Источник: Вести Севастополя


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