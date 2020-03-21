«Артек» отменил апрельскую смену

В МДЦ «Артек» отменена IV смена, которая должна была начаться с 2-3 апреля и завершиться 22-23 апреля.

ФГБОУ МДЦ «Артек» отменяет образовательные программы, проведение которых было запланировано со 2-3 апреля по 22-23 апреля 2020 года, об этом сообщается на официальных страницах центра в соцсетях.

Основанием для отмены, а также для возврата средств за путёвки, авиа и железнодорожные билеты являются: протокол заседания Оперативного штаба Министерства просвещения РФ от 20 марта и указ от 17 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым».

Телефон «горячей линии»: +7-978-733-80-80, электронная почта: hotline@artek.org.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь