Артисты из Казани покажут в Крыму спектакль «Алые паруса. Исповедь Ассоль»

Он пройдет 9 августа в 17:00 в Феодосийском литературно-мемориальном музее Александра Грина. Вход свободный, но зрителей младше 14 лет не пустят. Спектакль поставили в Татарстане в Творческой инклюзивной студии «Э-моция», и задействованы в нем непрофессиональные актеры с инвалидностью.

«Алые паруса. Исповедь Ассоль» –это авторское толкование повести Грина. В каждой девушке есть что-то от Ассоль, каждая ждет своего Грея. А девушкам с инвалидностью встретить любовь и создать семью намного сложнее, чем здоровым. И в спектакле использованы реальные истории любви девушек с ограниченными физическими возможностями, пишет издание «Kafanews».

Этот инклюзивный спектакль в Казани поставили в рамках проекта «Инклюзивные творческие каникулы» на грант Президента России.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь