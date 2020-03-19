Артисты назвали новые даты гастролей в Севастополе

Известные российские артисты не стали отменять концерты из-за угрозы распространения коронавируса, а перенесли их на лето и осень.

Сегодня стало известно, что концерты группы “Кватро”, которые должны были пройти 22 марта в Севастополе и 23-его в Симферополе, состоятся в июле. 8 июля артисты выступят в Севастополе, 9-го – в Симферополе, 10-го – в Евпатории.

“Мы обязательно увидимся, с нетерпением ждем нашей встречи”, – такое сообщение появилось в группе “Кватро” в соцсети ВКонтакте.

Евгений Гришковец перенес свой спектакль “Как я съел собаку” с 30 марта на 29 сентября.

Как сообщил сегодня начальник Дома офицеров флота Владимир Пискайкин, концерт Олега Митяева вместо 9 апреля состоится 4 июня, музыкант уже дал подтверждение.

Группа “Ария”, которую ждали в ДОФе 4 апреля, тоже приедет в июне. До 20 марта артисты обещали определиться с новой датой и опубликовать ее на официальном сайте коллектива.

Билеты, купленные на весенние концерты, будут действительными, сдавать их не нужно, сообщили музыканты. Но если кого-то из зрителей новые даты не устраивают, касса ДОФа будет открыта в воскресенье, и там примут бумажные билеты. Электронные можно вернуть только на том портале, где они были приобретены.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото группы “Кватро”/ВКонтакте

Источник: Вести.Севастополь