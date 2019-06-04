Артисты театра Российской армии покажут пять спектаклей в Херсонесе

4 июня 2019     12
Артисты театра Российской армии покажут пять спектаклей в Херсонесе

В Севастополе с 7 по 11 июня пройдут гастроли Центрального академического театра Армии. Актеры и режиссер театра Андрей Балулин на сцене театра флота, а также в музее-заповеднике “Херсонес Таврический” покажут пять спектаклей.

Часть из них – премьерные, но уже снискавшие любовь московского зрителя – это и музыкальная комедия “Главная роль” с участием актрисы Ольги Богдановой, лирическая комедия “Дом под снос”, посвященная старшему поколению, “Венеция в снегу” – постановка о том, как важна реальная жизнь, в отличие от виртуальной.

Актеры на пресс-конференции признались: гастроли в Крыму и Севастополе очень ждут – уже четыре года подряд публика встречает очень тепло, так как здесь театр показывает все самое лучшее, ведь большая часть спектаклей посвящены любви и семейным ценностям.

«Сейчас говорят о том, что время пост-драматического театра, что театр – это история если не антрепризы, но по крайней мере театр не для зрителей и не для актеров, театр – просто когда люди приходят, собираются, отработали, такой производственный театр. Мы поддерживаем традиции другие. Для нас театр – это семья, собравшиеся не дадут мне соврать, для нас для всех театр – это образ жизни», – сказал Андрей Бадулин, режиссер Центрального академического театра Армии.

Источник: Вести Севастополя

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