Арт-резиденции форума «Таврида» будут созданы в Севастополе и регионах России

26 августа 2019     17
Арт-резиденции форума «Таврида» будут созданы в Севастополе и регионах России

Сегодня в Судаке закрывается фестиваль творческих сообществ “Таврида – АРТ”. в котором участвовали 4,5 тысячи молодых людей из 85 регионов России и других стран, а также десятки тысяч зрителей. Курирует форум первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

Накануне на стратегической сессии фестиваля он сообщил, что в регионах России должны быть созданы филиалы форума, которые станут пространством для постоянного обучения и развития молодых деятелей культуры, сообщает ТАСС.

“Очень важно, чтобы это пространство было для ребят не одну неделю, чтобы существовало постоянно в каждом регионе, где ребята живут. Многие из присутствующих на площадке форума губернаторов приняли решение создавать в своих регионах то, что называется арт-резиденциями”, – заявил Сергей Кириенко.

Одним из гостей фестиваля стал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Встретившись с участниками форума от нашего города, он решил, что в Севастополе тоже должно появиться такое творческое пространство.

«Мне рассказали например, что была идея делать уличную выставку фоторабот молодых фотографов города, посвящённых Севастополю, как это сегодня делается, например, на Тверском бульваре в Москве, но под этот проект так и не нашлось места в городе… ⠀
Ребята, вы крутые! У вас все получится! А моя задача – вам помочь и поддержать, и я обязательно буду это делать», – написал Развожаев на своих страницах в социальных сетях после посещения форума.

Также врио губернатора сообщил, что готов снова встретиться с участниками форума, чтобы уже детально обсудить создание творческого пространства в Севастополе. 

Кроме него, на стратегической сессии присутствовали руководители более десяти регионов: Крыма, Татарстана, Ямало-Ненецкого автономного округа, Калининградской области, Сахалинской области.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото из Инстаграма Михаила Развожаева

Источник: Вести.Севастополь

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